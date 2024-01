Unity Software plant, ein Viertel seiner weltweiten Stellen zu streichen, insgesamt 1.800 Jobs. Die Kostensenkungen sollen die Profitabilität und das Betriebsergebnis stärken und das Unternehmen will sich wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Die Ankündigung wurde an der US-Börse positiv aufgenommen, die Aktie stieg um 3,6 Prozent. Allerdings könnte der Stellenabbau den Unmut der Entwicklercommunity weiter verstärken, die bereits im letzten Jahr über geplante Änderungen des Abonnementmodells verärgert war. Die Übernahme des israelischen Ad-Tech-Konzerns IronSource für 4,4 Milliarden US-Dollar hat sich als kostspielig und nicht so ertragreich wie erhofft erwiesen. Trotz der gestärkten Profitabilität könnte der Stellenabbau den Ruf des Unternehmens weiter schädigen. Die Aktie ist derzeit weder fundamental noch technisch ein Kauf.