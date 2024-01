BTIG-Analyst Gregory Lewis hat die Krypto-Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 27 US-Dollar festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von fast 52 Prozent darstellt. Als positiven Katalysator für das Unternehmen sieht er die jüngste Genehmigung eines Bitcoin-ETF. Lewis glaubt, dass diese Genehmigung den Weg für mehr institutionelles Kapital in das Bitcoin-Ökosystem ebnen wird. Er bemerkt auch, dass die Schwäche der Mining-Unternehmen und die Entscheidung von Marathon, sich auf Infrastruktur zu konzentrieren, zur Hochstufung der Aktie beigetragen haben. Marathon hat kürzlich die Übernahme von zwei Bitcoin-Mining-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 390 Megawatt erfolgreich abgeschlossen. Trotz einer beeindruckenden Rallye im vergangenen Jahr, in der die Marathon-Aktie um mehr als 586 Prozent gestiegen ist, haben die Titel seit Anfang 2024 einen Wertverlust von 24 Prozent erlitten.