Immobilienaktien sind für Anleger attraktiv, die auf hohe und zuverlässige Dividenden setzen, insbesondere REITs in den USA, die gesetzlich verpflichtet sind, 90% ihrer Erträge auszuschütten. Allerdings haben gestiegene Zinsen und die Furcht vor einer Krise im Bereich gewerblicher Immobilien die Performance vieler Immobilienaktien im letzten Jahr beeinträchtigt. Prologis, ein auf Gewerbe- und Industrieimmobilien spezialisierter Konzern, hat jedoch positive Quartalszahlen vorgelegt, die die Branche stärken könnten. Die FFO (Funds from Operations) pro Aktie lagen bei 1,26 US-Dollar, ein kleines Plus gegenüber dem Vorjahr. Der Erlös lag mit 1,89 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen der Analysten. Die Vermietungsrate blieb unverändert bei 97,1 Prozent, was auf stabile Geschäfte hinweist. Trotzdem notierte die Aktie schwächer, was auf den schwächeren Gesamtmarkt und einen etwas schwächeren Ausblick für das kommende Jahr zurückzuführen ist. Andere Immobiliengesellschaften wie STAG Industrial und Realty Income könnten für Anleger interessanter sein.