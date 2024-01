Die Fast-Food-Industrie profitiert von der Inflation, da Verbraucher zunehmend günstigere Alternativen suchen. Restaurant Brands, zu dem auch Burger King gehört, plant die Übernahme seines größten US-Franchisenehmers, Carrols Restaurant Group, als Teil eines Umstrukturierungsplans zur Umsatz- und Rentabilitätssteigerung. Insgesamt sollen 1,5 Milliarden US-Dollar in Werbung, Umgestaltung und Technologie investiert werden. Die Aktien von Restaurant Brands International stiegen in den letzten drei Monaten um etwa 17 Prozent. McDonald's plant bis 2027 weltweit 10.000 Restaurants zu eröffnen und sein Kundenbindungsprogramm auszubauen. Die Aktien von McDonald's stiegen in den letzten drei Monaten um etwa zwölf Prozent. Die Fast-Food-Preise stiegen in den letzten zwölf Monaten um 5,9 Prozent und sollen bis 2023 um weitere zehn Prozent steigen. Analysten betonen, dass sich die Restaurantbetreiber auf Produktivität und Margen konzentrieren werden, insbesondere durch den Einsatz neuer Technologien. McDonald's arbeitet beispielsweise mit Google Cloud zusammen, um KI-Lösungen in seinen Restaurants einzusetzen.