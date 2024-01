Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen, da das Wirtschaftswachstum in China, dem zweitgrößten Ölverbraucher der Welt, hinter den Erwartungen zurückblieb. Dies löste Bedenken über die zukünftige Nachfrage aus und wurde durch die Stärke des US-Dollars verstärkt, die die Risikobereitschaft der Anleger dämpfte. Trotz der optimistischen Prognose der OPEC für eine steigende weltweite Ölnachfrage konnten die Preise nicht gestützt werden. Brent-Rohölfutures fielen um 1,6 Prozent auf 77,03 US-Dollar pro Barrel und die Futures für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fielen um 1,9 Prozent auf 71,05 US-Dollar pro Barrel. Die OPEC erwartet jedoch, dass die weltweite Ölnachfrage im nächsten Jahr stark ansteigen wird, angetrieben von China und einer sich erholenden Weltwirtschaft. Ein starker US-Dollar belastete ebenfalls den Ölpreis, da er die Nachfrage nach Öl in US-Dollar von Käufern, die in anderen Währungen bezahlen, verringert.