Bill Nygren, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann. Dabei fährt Bill Nygren Bei meinem 243. Portfoliocheck beschäftige ich mich mal wieder mit, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann. Dabei fährt Bill Nygren einen fokussierten Investmentstil mit nur einigen wenigen besonders aussichtsreichen Werten.





Zum Ende des 3. Quartals 2023 hatte er 62 Werte im Depot, darunter fünf Neuaufnahmen. Seine Turnover-Rate sank gegenüber dem Vorquartal von 15 auf 13 %. Der Finanzsektor bleibt mit einer Gewichtung von 37,4 % (Q2: 37,5 %) unangefochtener Spitzenreiter in Billy Nygrens nun 15,9 Mrd. USD schwerem Oakmark Funds-Portfolio; Ende des Vorquartals hatte der Wert noch bei 15,7 Mrd. gelegen. Communication Services folgen ihnen mit 13,6 % (Q2: 15,3 %), dahinter liegen nun Energiewerte mit 8,8 % (Q2: 7,0 %) vor dem Gesundheitssektor mit 7,3 % (Q2: 2,4 %), Technologiewerten mit 7,3 % (Q2: 8,9 %) und Industriewerten mit 7,0 % (Q2: 8,5 %).





Die größte Position in Nygren Depot bleibt weiterhin die Google-Mutter Alphabet, deren Depotanteil sich mit 3,7 % weitgehend konstant hielt. Die im Frühjahr aufgestockte Position bei ConocoPhillips hat sich um drei Plätze auf den zweiten Rang vorgeschoben und damit einige hoch gewichtete Finanzwerte hinter sich gelassen. Während Energie- und Gesundheitswerte im 2023er Schlussspurt (noch) nicht überzeugen konnten, lag Nygren mit seiner hohen Gewichtung der Finanzwerte weiter völlig richtig. Insbesondere die nun drittplatzierte KKR verbuchte in 2023 einen Kurszuwachs von knapp 75 % und ließ damit so manchen 'typischen' Wachstumswert weit hinter sich. Und wenn es nach Nygren geht, dürfte diese Entwicklung noch lange nicht am Ende sein. Das gleiche gilt auch für den Healthcare-Sektor, wo er sich gleich bei mehreren attraktiven Unternehmen gewichtig neu eingekauft hat...