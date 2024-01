Snowflake ist in den letzten zwölf Monaten um 35 Prozent gestiegen und wird laut Barclays derzeit zum 16-fachen des Unternehmenswertes im Verhältnis zum Umsatz von 2025 gehandelt.

Barclays-Analyst Raimo Lenschow hat die Snowflake-Aktie in einer Freitagsmitteilung von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" zurückgestuft. Lenschow behielt dabei allerdings sein Kursziel von 198 US-Dollar bei. Das entspricht einem Kurspotenzial von lediglich 3,66 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

"Es ist eine Menge an neuen Produktbeiträgen erforderlich, um ein beschleunigtes Produktwachstum zu erzielen", zitiert CNBC Lenschow. Und weiter: "Im Gegensatz zu einem Abonnement-Umsatzmodell verbucht Snowflake den Umsatz, wenn die Kunden Ressourcen verbrauchen. Dies könnte zu Volatilität in der Gewinn- und Verlustrechnung führen, da Snowflake im Vergleich zu traditionellen SaaS-Unternehmen [Software as a service] nur eine begrenzte Sichtbarkeit der zu realisierenden Einnahmen hat."

Vergangene Woche hatte Brian White, Analyst bei Monness Crespi Hardt, die Snowflake-Aktie von Neutral auf Verkaufen herabgestuft, sein Kursziel von 160 US-Dollar aber ebenfalls beibehalten.

"Snowflake profitierte von einem übermäßig überschwänglichen Technologiemarkt im letzten Quartal 2023 und profitierte von einem noch nie dagewesenen KI-Hype-Zyklus, so dass sich die Aktie in den letzten Monaten stark erholte", zitierte Barron‘s White. Seiner ansicht nach sei die Aktie dadurch überbewertet und "anfällig für Verkaufsdruck".

Auch Warren Buffett ist mit seinem Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway in Snowflake investiert. Der Altmeister war zum günstigen Pre-IPO-Preis von 120 US-Dollar eingestiegen und bezeichnet den Titel oft als seine "Lieblingsaktie".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

