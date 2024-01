In der vergangenen Woche blieben die meisten Währungspaare innerhalb einer 0,5 Prozent Range. Die Erwartungen an die Notenbank-Politiken der großen Volkswirtschaften sind weiterhin entscheidend. Marktteilnehmer, die eine Zinssenkung in den USA im März erwarten, könnten überrascht werden. Das Pfund könnte gegenüber dem Euro aufwerten, wenn der Inflationsdruck in Großbritannien größer ist als in der Eurozone. Die Märkte preisen für 2024 mehrere Zinsschritte der Bank of England ein, was jedoch als übertrieben angesehen wird. Die EZB-Vertreter zeigten sich bei der Zinssitzung im Dezember hawkisher als erwartet. Der Dollar wertet seit Mitte Dezember gegenüber dem Yen auf, was durch schwache Wirtschaftsdaten aus Japan und die Aussicht auf höhere Leitzinsen der Bank of Japan unterstützt wird. Inflationsdaten aus Kanada reduzierten die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen der Bank of Canada. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen später als erwartet senken wird, was den Dollar kurzfristig stärken könnte. Ebury unterstützt Unternehmen bei Transaktionen in über 130 Währungsräumen und bietet Handelsfinanzierungen und Risikomanagement-Lösungen an.