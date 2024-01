Die Aktie des Streaming- und Royalty-Unternehmens Wheaton Precious Metals überzeugte in den letzten Wochen und Monaten durch eine überaus robuste Kursentwicklung. Kurzzeitig ging es für die Aktie über die wichtige Marke von 50 US-Dollar, doch rückläufige Gold- und Silberpreise fordern mittlerweile ihren Tribut. Die Aktie von Wheaton Precious Metals geriet unter Druck…

In unserer letzten Kommentierung vom 28.12. hieß es noch „[…] Mittlerweile konnte Wheaton Precious Metals den Widerstandsbereich um 50 US-Dollar überwinden, wobei es aufweichen wohl besser trifft, denn noch konnte die Aktie sich nicht entscheidend von den 50 US-Dollar lösen. Nichtsdestotrotz steht der Aktie nunmehr die Tür in Richtung 52,5 US-Dollar offen. Ein Ausbruch über die 52,5 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich und könnte der Aktie weitere Kurssteigerungen in Richtung 57+ US-Dollar (markantes Hoch aus dem Jahr 2020) bescheren. Die Zone 45,7 US-Dollar / 45,0 US-Dollar hat weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung.“



Eine Bewegung in Richtung 52,5 US-Dollar blieb der Aktie verwehrt. Das Doppeltop thront somit noch immer über dem Kursverlauf der Aktie. Oberhalb von 50 US-Dollar begann die Rally zu wackeln. Mittlerweile haben Gewinnmitnahmen die Aktie aus charttechnischer Sicht in Bedrängnis gebracht.

Nach dem Verlust der Unterstützung von 47,5 US-Dollar rückt nun der nächste wichtige Unterstützungsbereich 45,7 US-Dollar / 45 US-Dollar in den Fokus. Dieser wird von der 200-Tage-Linie verstärkt. Ein bärisches Kreuzen der 200-Tage-Linie wäre aus charttechnischer Sicht ein weiterer Rückschlag.

Kurzum. Die Luft ist aktuell raus. Die Korrektur bei Gold und Silber belastet die Aktie Streaming- und Royalty-Unternehmens Wheaton Precious Metals. Mit Blick auf die aktuelle Konstellation ist mit weiteren Abgaben in Richtung 42,5 US-Dollar oder gar in Richtung 40 US-Dollar zu rechnen. Um frisches Aufwärtsmomentum zu initiieren, muss Wheaton Precious Metals über die 50 US-Dollar laufen…