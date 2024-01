First Phosphate - Auch dritte Tranche der Privatplatzierung massiv überzeichnet

Auch bei der dritten und letzten Tranche der in den letzten Monaten durchgeführten Kapitalerhöhungen hat First Phosphate (CSE: PHOS, FSE: KD0, WKN: A3DQCH) wieder einen sehr großen und ermutigenden Zuspruch seiner Aktionäre erfahren. Alle drei Tranchen der Privatplatzierung waren überzeichnet, sodass insgesamt Einnahmen in Höhe von 8,2 Millionen Kanadische Dollar (CAD) erzielt werden konnten.



Bohrkerne von einem First Phosphate-Projekt



Im Rahmen der dritten Tranche gab First Phosphate 1.768.250 Hard Dollar Units aus und erzielte mit ihnen einen Bruttoerlös von 707.300 CAD. Der Gesamterlös aus allen drei Tranchen des Angebots erhöhte sich dadurch auf 8.223.475,20 CAD. Bei jeder einzelnen Tranche hätte das Unternehmen durchaus mehr Geld einnehmen können, denn die gesamte Emission war um den Faktor 311 Prozent überzeichnet.

Über alle drei Tranchen hinweg wurden insgesamt 4.858.688 Hard Dollar Units mit einem Bruttoerlös von 1.943.475 CAD und weitere 12.560.000 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 6.280.000 CAD ausgegeben.

Ein nicht zu übersehender Vertrauensbeweis der Anleger

Als Aufwandsentschädigung zahlte First Phosphate insgesamt 334.080 CAD an Vermittlungsgebühren, emittierte 369.840 Ausgleichsaktien zu einem Preis von 0,50 CAD pro Ausgleichsaktie und gab 1.193.700 Ausgleichs-Warrants aus. Sie können bis zum 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 CAD pro Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens gewandelt werden. An einen berechtigten Berater des Unternehmens wurden zudem 360.000 Restricted Share Units ausgegeben.

Insgesamt ist die Kapitalerhöhung damit als ein voller Erfolg zu werten, denn selbst in den Zeiten eines boomenden Marktes für Rohstoffe und Rohstoffentwickler sind Überzeichnungen von über 300 Prozent keine Selbstverständlichkeit. First Phosphate erreicht dieser überzeugende Beweis der Treue und Zuversicht seiner Aktionäre allerdings nicht in einem haussierenden Bullenmarkt, sondern in einer Zeit, in der die meisten Anleger mit Risiko behafteten Investments immer noch sehr kritisch gegenüberstehen. Daher ist die Unterstützung des Unternehmens durch seine Aktionäre an dieser Stelle nochmals höher zu gewichten.

