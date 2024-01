Der US-amerikanische Ölfelddienstleister Halliburton legte am heutigen Dienstag (23. Januar) die Ergebnisse für das 4. Quartal 2023 vor. Diese fielen überraschend stark aus. Die erste Reaktion des Marktes fiel entsprechend positiv aus.

Doch reicht das aus, um die seit Wochen und Monaten dominierende Korrektur zu beenden? Die nächsten Handelstage versprechen vor diesem Hintergrund spannend zu werden.

Schauen wir uns einmal einige Eckdaten aus dem Quartalsbericht der US-Amerikaner an. Halliburton gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 5,74 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum 4. Quartal 2022 ein Wachstum um knapp 3 Prozent. Der Nettogewinn belief sich in Q4 / 2023 auf 661 Mio. US-Dollar (EPS in Höhe von 0,74 US-Dollar), nach 656 Mio. US-Dollar (EPS in Höhe von 0,72 US-Dollar) in Q4 / 2022. Um Sondereffekte bereinigt, belief sich der Gewinn im 4. Quartal 2023 auf 769 Mio. US-Dollar (EPS 0,86 US-Dollar).

Der Markt zeigte sich hochzufrieden mit den vorgelegten Daten. Nach der knackigen Korrektur der letzten Monate fielen die starken Daten auch auf fruchtbaren Boden. Nach der Ausbildung des Verlaufstiefs bei 32,8 US-Dollar leitete die Aktie eine Erholung ein. Doch der obere Chart macht deutlich, dass Halliburton noch einen längeren Weg vor sich hat, um der Erholung Relevanz zu verleihen. Für die Aktie muss es diesbezüglich über die 37,5 US-Dollar gehen. Hingegen sind Rücksetzer unter die 32,8 US-Dollar zu vermeiden.