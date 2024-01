Bereits in den vergangenen Tagen wurden Vertreter der EZB ungewohnt spezifisch. Neben einigen Hinweisen auf mögliche Zinssenkungen im Sommer betonte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, dass vor der EZB-Sitzung im Juni die nötigen Daten zur Lohnentwicklung vorliegen werden, um entsprechend entscheiden zu können. Eine derart klare Rhetorik erinnert an die Forward Guidance. Dabei macht die EZB ihr Handeln von konkreten Szenarien abhängig und kommuniziert diese auch. Die kommenden Sitzungen der EZB werden zeigen müssen, ob die Notenbank auch in Zukunft wieder klarer kommuniziert oder wieder verstärkt zweideutige Aussagen trifft, wie es die Märkte zuletzt gewohnt waren.





EUR / TRY

Der Euro ist im Vergleich zur türkischen Lira stark wie nie. Eine derartige Kursbewegung ruft verständlicherweise Trader auf den Plan, die sich volatile Kursbewegungen zu Nutze machen wollen. Derartige Spekulationen sind nicht nur äußerst riskant, sie sind auch kaum von realwirtschaftlichen Transaktionen unterfüttert. In unserer Praxis zeigt sich immer wieder, dass es in der Türkei so gut wie keine Exporteure mehr gibt, die sich in türkischer Lira bezahlen lassen. Gängige Währungen im Außenhandel sind längst Euro und Dollar geworden. Trotz eines Leitzinses von 42,5 Prozent in der Türkei deuten bei EUR / TRY langfristig weiter alle Zeichen auf eine Abwertung der türkischen Landeswährung hin.





EUR / HUF

Das Währungspaar EUR / HUF zeigt seit dem Jahreswechsel einen deutlichen Anstieg. Diese Kursbewegung steht im Einklang mit einer Entwicklung, die viele Währungen Osteuropas in den vergangenen Wochen vollzogen haben: Während der Markt für die Zinsen in den Währungsräumen von Euro und US-Dollar ein “Higher-for-longer-Szenario” eingepreist werten Währungen aus der Peripherie ab. Langfristig könnte das Pendel allerdings wieder in Richtung eines stärkeren Forint ausschlagen. Gründe dafür sind das inzwischen moderate Inflationsniveau in Ungarn sowie die geringere Abhängigkeit des Landes von volatilen Energie-Importen. Voraussetzung für eine starke ungarische Landeswährung bleibt aber ein gutes Verhältnis zur EU.

