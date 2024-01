Inflation in USA - und Deutschland bestätigt als kranker Mann Europas!

Zwei Themen stehen heute im Vordergrund: die Daten zur Inflation in den USA (PCE) - und die heute auch buchstäblich bestätigte Tatsache, dass Deutschland der kranke Mann Europas ist! Zunächst zur US-Inflation: sie fiel weitgehend wie erwartet aus, die Euphorie aber hält sich darüber in Grenzen. Tech an der Wall Street heute schwächer, nachdem auch Intel sein "Tesla-Massaker" erlebt. Deutschland ist offenkundig nicht nur mental, sondern auch gesundheitlich in der Krise - die Rezession ist auch, aber sicher nicht nur laut einer Studie Folge eines hohen Krankenstands. Aber ein höherer Krankenstand als in anderen Ländern deutet auch auf Motivationsprobleme der deutschen Arbeitnehmer hin. Unterdessen wurden neue Löcher im Bundeshaushalt entdeckt, die das Gelingen der deutschen Energiewende noch unrealistischer macht..

