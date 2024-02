Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen Streaming- und Royalty-Unternehmens Royal Gold überschrieben wir vor genau einer Woche mit „Aktie beeindruckend stabil.“.

Während sich die Aktien der Gold- und Silberproduzenten zum Großteil in Korrekturen befanden (und noch immer befinden), zeigte sich Royal Gold recht unbeeindruckt von den Marktunbilden.

Allerdings steht die Aussage nun auf dem Prüfstand, denn Royal Gold hat einen eminent wichtigen Kurs- bzw. Unterstützungsbereich erreicht. Vor dem Hintergrund der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed mit der möglicherweise für den Gold-Silbersektor weitreichenden Tragweite ist die aktuelle Situation für die Aktie nicht sonderlich lauschig…

Charttechnik: In den letzten Wochen bewegte sich die Aktie seitwärts. Die Begrenzungen bei 125 US-Dollar auf der Oberseite sowie 115 US-Dollar auf der Unterseite erwiesen sich als „zuverlässig“. Aktuell steht allerdings die Unterseite dieser Range im Fokus. Und das dürfte dem einen oder anderen die Schweißperlen auf die Stirn treiben.

Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert: Royal Gold sollte tunlichst Ausflüge unter die 115 US-Dollar vermeiden. Kommt es dennoch dazu, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 107 US-Dollar bzw. 105 US-Dollar kommen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 125 US-Dollar würde der Aktie Aufwärtspotential in Richtung 130+ US-Dollar eröffnen.

Für Royal Gold stehen zwei wichtige Termine an. Zum einen bittet die US-Notenbank am heutigen Mittwoch (31. Januar) um Aufmerksamkeit. Zum anderen wird das Unternehmen am 14. Februar nach US-Börsenschluss die Zahlen für das 4. Quartal 2023 respektive für das Gesamtjahr 2023 vorlegen. Die Anfang Januar vorgelegten Eckdaten zu Verkaufsmengen etc. im 4. Quartal wurden durchaus wohlwollend aufgenommen.