Die Aktie des Bergbaukonzerns Anglo American erlebte im Dezember des vergangenen Jahres ein veritables Kursdebakel.

Der deutliche Rücksetzer von Anfang Dezember war die Reaktion der Aktie auf die vom Unternehmen aktualisierten Investitions- und Produktionsplanungen für die Jahre 2024 bis 2026.

Anglo American plant geringere Investitionen und rechnet darüber hinaus mit einer geringeren Produktion (auf Kupferäquivalente-Basis) in 2024 und 2025. Erst im Jahr 2026 soll die Produktionsmenge wieder steigen.

Anglo American fördert neben Kupfer unter anderem auch Eisenerz, PGM (Platingruppenmetalle) und Diamanten.

Das Investitions- und Produktionsupdate setzte dem Aktienkurs damals mächtig zu. Die Aktie tauchte unter die eminent wichtige Marke von 20 GBP ab. Die Relevanz der 20 GBP wird im oberen Chart deutlich, bildete dieser Kursbereich doch in den Monaten zuvor die Unterseite einer Handelsspanne (mit dem Kursbereich um 23 GBP auf der Oberseite) und somit die Unterseite einer möglichen Bodenbildungsformation.

Seit April 2022 hat eine Korrektur die Aktie fest im Griff. Mit der Ausbildung des markanten Bewegungshochs deutlich oberhalb von 40 GBP tauchte die Aktie im April 2022 in diese bis heute andauernde Korrekturphase ein.

Mit dem Rücksetzer unter die 20 GBP war das Thema Bodenbildung auf dem Niveau (20 GBP / 23 GBP) erst einmal vom Tisch. Die Aktie musste sich neu orientieren. Nach einer Bewegung in Richtung 16,5 GBP und einer leichten Erholung versucht sich Anglo American derzeit an einer erneuten Bodenbildung; zumindest kristallisiert sich eine weitere Seitwärtsbewegung – dieses Mal in den Grenzen 17,5 GBP und 20 GBP – heraus.

Aus charttechnischer Sicht muss Anglo American nun die Widerstände bei 20 GBP und 23 GBP knacken, um frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 17,5 GBP begrenzt. Sollte es gar deutlich unter die 16,5 GBP gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden.

Unter fundamentalen Aspekten wird es am 08. Februar (Veröffentlichung der Produktionszahlen Q4 / 2023) und am 22. Februar (Veröffentlichung der Finanzergebnisse 2023) spannend.