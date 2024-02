Die Berichte über den Drogenkonsum von Musk und einigen Vorstandsmitgliedern haben laut Aussagen einiger zitierter Personen zu Besorgnis geführt. Weder Musk noch sein Anwalt, Alex Spiro, reagierten auf Anfragen des Wall Street Journal.

Zusätzlich wurde in der letzten Woche ein Vergütungspaket für Musk von einem Gericht in Delaware für ungültig erklärt. Dieses Paket hätte Musk rund 300 Millionen Aktien zugestanden, die an bestimmte Leistungsziele gebunden waren, wie mehrere Medien berichteten. Das Urteil könnte, laut MarketWatch, Musks Vergütungspaket im Wert von 55,8 Milliarden Dollar für nichtig machen. Musk erwägt, den Firmensitz von Tesla von Delaware nach Texas zu verlegen.