An dem weiterhin intakten Aufwärtstrend ändert dies allerdings nichts. Und die Anleger scheinen sich auch daran zu gewöhnen, dass jetzt eine 17 vorn auf der DAX-Tafel in Frankfurt steht, nachdem zuvor noch wochenlang um diese Marke gekämpft wurde.

Am heutigen Presidents‘ Day bleiben die US-Börsen geschlossen. Der Handel dürfte deshalb auch in Frankfurt ruhiger verlaufen, zumal die wichtigen Wirtschaftsdaten zur Industrie und eine Rede von EZB-Chefin Lagarde erst später in der Woche erwartet werden. Die stärker ausgefallenen Inflationsdaten haben zu einer Reduktion der Zinssenkungserwartungen in den USA geführt. Anleger rechnen nur noch mit einer Senkung um 90 Basispunkte, gegenüber 75 Basispunkten, die von der US-Notenbank vorgegeben werden. Das ist damit viel realistischer als noch im Februar. Damals war der Markt von vollen 150 Basispunkten an Zinssenkungen ausgegangen.