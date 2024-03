He Xiaopeng, der CEO des Elektroautoherstellers Xpeng, sagte am Sonntag in einem Brief an die Mitarbeiter, dass das Unternehmen insgesamt 3,5 Milliarden chinesische Yuan (486,2 Millionen US-Dollar) in die Forschung und Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) investieren wird, die sich auf das "intelligente Fahren" konzentrieren. Xpeng verfügt bereits über ein Fahrerassistenzsystem namens Xpilot, das es seinen Autos ermöglicht, einige Funktionen halbautonom auszuführen.

Der CEO sagte auch, dass Xpeng in den nächsten drei Jahren etwa 30 neue oder verbesserte Autos auf den Markt bringen wolle. In diesem Jahr wird das Unternehmen seine ersten Modelle im Preissegment über 300.000 Yuan (etwa 41.676 US-Dollar) und unter 150.000 Yuan (20.838 US-Dollar) auf den Markt bringen.