Beide ETFs investieren in defensive Aktien. Zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2023 haben sie für ihre Anlegerinnen und Anleger jedes Jahr Gewinne erwirtschaftet. Während der iShares Capped Consumer Staples Index ETF bereits für seine Erfolgsserie bekannt war, erreichte der ETF von Amundi im Jahr 2023 erstmals das zehnte Jahr in Folge mit einer positiven Rendite.

Der an der Londoner Börse gehandelte Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF und der kanadische iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF sind die weltweit einzigen ETFs, die in den letzten zehn Jahren jedes Jahr eine positive Rendite erzielt haben. Dieses bemerkenswerte Ergebnis wurde von CNBC Pro in einer Untersuchung von 8.300 Aktien-ETFs weltweit auf der Grundlage von FactSet-Daten ermittelt.

In diesem Zeitraum konnte der ETF von Amundi das Kapital der Anleger mit einem kumulierten Wertzuwachs von insgesamt 118 Prozent mehr als verdoppeln. Zudem übertraf der ETF den europäischen Vergleichsindex Stoxx 600 um mehr als 70 Prozentpunkte.

Die stabilen Renditen des Healthcare-ETFs lassen sich auf die Pharmaaktien zurückführen, die rund 80 Prozent des MSCI Europe Healthcare Index ausmachen, den der Fonds abbildet. Der europäische Pharmasektor gilt als defensiver Wachstumssektor, der dem so genannten "Quality Investing" entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten weniger anfällig für Konjunkturzyklen ist als andere Sektoren. Darüber hinaus bieten große Pharmaunternehmen aufgrund des Patentschutzes und der weltweiten Arzneimittelgesetzgebung eine gewisse Vorhersehbarkeit der Erträge.

Der an der Londoner Börse in Pfund Sterling gehandelte Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF profitiert jedoch auch von einem positiven Währungseffekt. Obwohl der in Euro notierte MSCI Healthcare Index in den Jahren 2016, 2020 und 2022 leicht negativ war, blieb die Gesamtrendite des Amundi ETF aufgrund der Schwäche des britischen Pfunds positiv.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese ETFs kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln! *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.