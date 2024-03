Die Nvidia-Aktie ist am Dienstag mit einem Minus von 4,3 Prozent aus dem US-Handel gegangen. Das ist der größte prozentuale Rückgang an einem Tag seit dem 17. Oktober 2023, als die Aktie 4,7 Prozent fiel.

Nvidias Marktkapitalisierung verringerte sich am Dienstag um 78 Milliarden US-Dollar, was laut Dow Jones Market Data den größten Tagesverlust an Marktkapitalisierung in der Geschichte des Unternehmens darstellt und in etwa der gesamten Marktkapitalisierung von Mercedes Benz entspricht.