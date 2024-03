Baruah schätzt, dass sich Nvidia allein im Jahr 2024 auf ein GPU-Geschäft im Wert von 150 Milliarden US-Dollar einstellen könnte. "Wir erkennen zwar an, dass zusätzliche Siliziumanbieter (sowohl private als auch AMD und Intel) und Hyperscale-spezifische interne Siliziumlösungen in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden. Dennoch deuten unsere Arbeiten darauf hin, dass die größten Kunden von Nvidia in den Jahren 2024 und 2025 alles nehmen werden, was Nvidia ihnen geben kann."

Im Mai 2023 übertraf Nvidia die Umsatzprognose für das erste Quartal um etwa 700 Millionen US-Dollar. In den folgenden zwei Quartalen übertraf der tatsächliche Umsatz die Prognosen des Managements jedes Mal um mindestens zwei Milliarden US-Dollar. Wird Nvidia die bereits rekordverdächtige Umsatzprognose von 20 Milliarden US-Dollar erneut übertreffen?

Die Wall Street erwartet derzeit, dass das Unternehmen für das April-Quartal einen Umsatz von 21,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert – das wäre eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Laut FactSet rechnen Analysten mit einem Gewinn pro Aktie von 4,59 US-Dollar, was einer Steigerung von mehr als 700 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entspricht.

Michael Kramer, Börsenanalyst und Gründer von Mott Capital, sagte gegenüber MarketWatch, dass die Nvidia-Earnings ein entscheidender Moment für den Markt sein könnten. "Meiner Meinung nach hat der Markt eine gigantische Wette auf ein Unternehmen abgeschlossen. Wenn Nvidia nicht deutlich nach oben geht, was wird die Aktie dann weiter nach oben treiben?"

Aktienexperte Markus Weingran wird am Mittwoch ab 21:45 Uhr die Nvidia-Earnings live in seiner Late Night Börsenlounge für Sie einordnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

