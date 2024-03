Der Handelsgigant Amazon kommt an der Börse in die Königsklasse. Die Amazon Aktie werden am 26. Februar in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen, wie der Indexbetreiber am 20. Februar mitteilte. Amazon wird dabei Walgreens im Dow Jones Industrial Average ersetzen.

Amazon Aktie steigt in den Dow-Jones-Index auf

Diese Änderung soll, die die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft besser widerspiegeln und erhöht den Anteil der E-Commerce-Branche im Dow Jones. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem Walmart einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1 angekündigt hatte, was das Indexgewicht von Walmart aufgrund der preisgewichteten Konstruktion des Index reduzieren wird.