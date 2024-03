Hier winken bis zu acht Prozent Dividendenrendite

Die 90 Unternehmen aus dem DAX und MDAX werden in diesem Jahr voraussichtlich Dividenden in Höhe von insgesamt rund 61,7 Mrd. Euro an ihre Aktionäre auszahlen – das sind rund 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber auch kleinere Unternehmen, etwa aus dem SDAX, oder Firmen aus dem Ausland, greifen bald wieder in die Tasche, um ihre Aktionäre an den Unternehmensgewinnen aus dem vergangenen Jahr zu beteiligen.

Wir haben uns daher drei Aktien angesehen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen und zudem über Kurspotenzial verfügen.

Bilfinger steigert Dividende um 38 Prozent



Bilfinger hat sich von einem großen Baukonzern zu einer Multi-Service-Gruppe für Immobilien und Infrastruktur entwickelt. Der Mannheimer Industriedienstleister konzentriert sich auf die Wartung und Instandhaltung von Anlagen aus der Öl-, Gas- und Pharmaindustrie. Das Leistungsportfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu digitalen Anwendungen ab. Der Wandel der Industrie zu klimafreundlichen Anlagen spielt Bilfinger in die Hände. Die Optimierung vieler Anlagen dürfte noch Jahrzehnte dauern.

Nach vorläufigen Zahlen für 2023 hat das im SDAX gelistete Unternehmen im vergangenen Jahr alle Ziele erreicht oder übertroffen. Der Umsatz lag bei rund 4,5 Milliarden Euro (Prognose: 4,3 bis 4,6 Milliarden Euro). Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (EBITA) betrug 191 Millionen Euro (Vorjahr: 75 Millionen Euro) – dies entspricht einer EBITA-Marge von 4,3 Prozent (Vorjahr: 1,8 Prozent). Der Free Cashflow belief sich auf 122 Millionen Euro (Prognose: 50 bis 80 Millionen Euro). Die Dividende soll gegenüber dem Vorjahr um 38 Prozent auf 1,80 Euro steigen. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 43,40 Euro ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,1 Prozent. (Rechnung: (1,80 Euro x 100) : 43,40 Euro). In den vergangenen sechs Monaten lief die Aktie steil nach oben.

Bilfinger auf einen Blick



WKN: 590900

Börsenwert: 1,5 Mrd. Euro

KGV 2024 (erwartet): 12,1

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): 4,1 %

Momentum (250 Tage): 1,14

Mittleres Kursziel: 46,40 Euro

Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen





China Mobile: Der größte Mobilfunkanbieter der Welt



China Mobile ist nach Kundenzahl (990 Millionen) und Börsenwert (325 Milliarden Euro) der weltweit größte Mobilfunkanbieter. Das Unternehmen hält 100 Prozent an 35 wichtigen Tochtergesellschaften und betreibt landesweit über diese Töchter ein Mobilfunknetze in allen 31 Provinzen, autonomen Regionen und direkt von der Regierung verwalteten Städten in der Volksrepublik China und in der Sonderverwaltungszone Hongkong.

In den ersten drei Quartalen 2023 nahm der Konzern rund 776 Milliarden Renminbi (RMB) (100 Milliarden Euro) ein, ein Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 666 Milliarden RMB waren davon Telekommunikationsdienstleistungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 269 Milliarden RMB, ein Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt beteiligt das Unternehmen Aktionäre mit 106 Milliarden RMB an dem Gewinn – ein Plus von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2023 schüttete China Mobile 0,55 Euro pro Aktie aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,9 Prozent. Das Unternehmen zahlt Dividenden halbjährlich im Juni und September. Die Aktie befindet sich seit gut zwei Jahren im Aufwärtstrend. Der Titel ist zugleich an der Börse immer noch günstig bewertet.

China Mobile auf einen Blick



WKN: 909622

Börsenwert: 325 Mrd. Euro

KGV 2024 (erwartet): 8,9

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): 8,1 %

Momentum (250 Tage): 1,18

Mittleres Kursziel: 10 Euro

Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen





Wells Fargo profitiert von hohen Zinsen



Wells Fargo ist eine US-Großbank mit Sitz in San Francisco. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 175 Milliarden Euro gehört das Geldhaus zu den wichtigsten Banken in den USA. Nach eigenen Angaben unterhält das Unternehmen Geschäftsbeziehungen mit jedem dritten amerikanischen Haushalt. Der Gewinn der viertgrößten US-Bank ist im vierten Quartal 2023 trotz der Belastungen von Zahlungen in den Einlagensicherungsfonds um 9 Prozent gestiegen. Wells Fargo vermeldete für die letzten drei Monate des vergangenen Jahres einen Nettogewinn von 3,45 Milliarden Dollar gegenüber 3,16 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Profitieren konnte die Bank insbesondere von den höheren Zinssätzen.



Wells Fargo schüttete innerhalb der letzten 12 Monate eine Dividende in Höhe von insgesamt 1,25 Euro pro Aktie aus. Beim aktuellen Kurs von 47,84 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent. Die Dividenden werden quartalsweise ausgezahlt. Die nächste Zahlung von 0,32 Euro (0,35 USD) erfolgt am 1. März.

Wells Faro auf einen Blick



WKN: 857949

Börsenwert: 175 Mrd. Euro

KGV 2024 (geschätzt): 10,9

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): 2,8 %

Momentum (250 Tage): 1,1

Mittleres Kursziel: 55,7 USD

Durchschnittliche Analystenempfehlung: Aufstocken





Good to know: Ex-Dividende



Die Aktien der Unternehmen, die Dividenden zahlen, notieren nach dem Tag der Hauptversammlung mit einem rechnerischen Kursabschlag in Höhe der Ausschüttung („ex Dividende“). Ein Beispiel: Die Aktie steht bei 100 Euro und die Aktionäre beschließen auf der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 3 Euro. Einen Tag später schüttet das Unternehmen die Dividende aus und der Aktienkurs reduziert sich somit auf 97 Euro.