Entsprechend erleichtert reagierte am Donnerstag die Novavax-Aktie, die zeitweise um 37 Prozent zulegte. Am späten Nachmittag pendelte sich das Kursplus bei etwa 20 Prozent ein.

Im Jahr 2022 hatte Novavax eine Abnahmevereinbarung mit der in Genf ansässigen Gavi aufgekündigt. Das Unternehmen begründete diesen Schritt damals damit, dass die Organisation die 350 Millionen Novavax-Impfdosen nicht beschaffen konnte, die sie eigentlich für das COVAX-Programm kaufen wollte.

Gavi forderte daraufhindie Rückerstattung von 700 Millionen US-Dollar, die es für Vorauszahlungen für Novavax-Impfstoffe ausgegeben hatte. Eine Riesensumme, die wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen hing.

Nach der jetzt erzielten Einigung könnte Novavax bis zu 475 Millionen US-Dollar an Gavi zahlen, je nachdem, ob die Organisation in den nächsten fünf Jahren weitere Impfdosen bestellt. In einem ersten Schritt zahlt Novavax 75 Millionen US-Dollar an Gavi zurück und verpflichtet sich zu jährlichen Zahlungen von 80 Millionen US-Dollar bis Ende 2028.

Darüber hinaus bietet Novavax einen Impfstoffkredit von bis zu 225 Millionen US-Dollar für zusätzliche Bestellungen während der fünfjährigen Laufzeit der Vereinbarung an, falls weitere Nachfrage entsteht.

"Gavi begrüßt diese Vereinbarung, die es uns ermöglicht, uns weiterhin auf unsere zentralen programmatischen Ziele zu konzentrieren, einschließlich des Zugangs zu COVID-19-Impfstoffen für gefährdete Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen", sagte David Marlow, CEO von Gavi, am Donnerstag in einer Mitteilung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln! *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Die Novavax Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,94 % und einem Kurs von 4,535USD auf Nasdaq (22. Februar 2024, 16:50 Uhr) gehandelt.