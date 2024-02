Die Bondmärkte notierten schwächer, da erste Zinssenkungen wohl erst später kommen werden – und die Aktienmärkte als Alternative sehr gut laufen.

Gold notiert – wie schon seit Mitte November – in einer Seitwärtsbewegung zwischen 2.000 und 2.050 US-$/Unze.

Der Euro notierte im vergangenen Monat sukzessive fester bis auf 1,07 US-$/€.

Outlook

Die Zeilen vom Januar können wir aktuell nur unverändert stehen lassen, da sich rein gar nichts an unserem Outlook geändert hat:

Wir erwarten weiterhin, daß sich die laufende Aufwärtsdynamik fortsetzen wird. Dies wird sicherlich mit leichten Rücksetzern, die auch mal 5-10% betragen können, ein-hergehen. Jedoch werden die zwischenzeitlich nahezu normalen Inflationsniveaus von nur noch leicht über 2-4% auf beiden Seiten des Atlantiks in den nächsten Monaten zu ersten Zinssenkungen in 2024 führen.

Ferner rückt die US-Wahl am 5. November in den Vordergrund und die Märkte hoffen auf eine Wiederwahl von Donald Trump. Dies hätte – sicherlich – eine massive Einflussnahme auf die FED zur Folge, die Zinsen zügiger zu senken. Die negativen Konsequenten einer neuerlich Wahl Donalds Trumps für die Weltpolitik möchten wir nicht weiter kommentieren.

Egal in welcher Intensität und zu welchem Zeitpunkt beginnend, werden sinkenden Zentralbankzinssätze der maßgebliche Antrieb für ein übergeordnetes Fortsetzen des Aufwärtstrends der Aktienmärkte im laufenden Jahr sein. Die meisten Indices notieren nun bereits über den bisherigen All-Time-Highs aus 4Q21. Lediglich Asien hinkt hier – aufgrund der überlangen Lockdowns in China aus 2022 – noch hinterher. Jüngst brachen auch diese Märkte aus ihren Abwärtskanälen aus und könnten der Top-Performer des Jahres 2024 werden.

Ferner haben die klaren Erwartungen auf Zinssenkungen sehr lang laufende Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks wieder zu einem interessanten Portfoliobaustein werden lassen. Neben einer Rendite von 3-4% bestehen auch valide Chancen auf Kurssteigerungen bei kommenden Zinssenkungen.

Im Gold war weder der Ausbruch über die 2.060 noch über die 2.134 US-$/Unze möglich. Wir sind daher weiterhin auf einen neuen Anlauf der Höchstkurse gespannt und sind sehr bewußt nicht im Edelmetall investiert.



Der US-$ wird weiter fester notieren – spätestens, wenn Europa wieder seine Uneinigkeit zeigen wird. Hiervor könnte durchaus noch eine US-$ Schwäche bis 1,15 US-$/€ liegen. Allerdings wird der übergeordnete Weg in Richtung Parität gehen.

Auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ können wir uns sehr gut vorstellen, denn der Grundsatz „starke Wirtschaft hat eine starke Währung“ wird wieder in der Vordergrund rücken. Allerdings wäre eine nochmalige kurzfristige Schwäche des US-$ aus rein charttechnischer Sicht möglich! Wir haben unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.

