In der vergangenen Woche, deren Höhepunkt die Nvidia-Zahlen am Mittwoch nach US-Börsenschluss darstellten, stießen professionelle Hedgefonds-Manager viermal in Folge Tech-Aktien ab, wie aus Daten der Prime-Brokerage-Einheit von Goldman Sachs hervorgeht. Auch am Donnerstag, dem Tag nach den Nvidia-Earnings, überwogen die Verkäufe – trotz der Rekordzahlen des KI-Chip-Konzerns.

Dabei sind die großen US-Indizes, einschließlich der technologielastigen Nasdaq, aufgrund des Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz letzte Woche auf Rekordhöhen gestiegen. Und Nvidia verzeichnete am Donnerstag mit einem Plus von 277 Milliarden US-Dollar bei der Marktkapitalisierung den größten Tagesgewinn in der Geschichte der Wall Street.