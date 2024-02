"The winner takes it all" könnte auch dieses Mal für eine sehr lange Zeit gelten, in der Nvidia der Konkurrenz stets eine Nasenlänge voraus sein wird...

Inzwischen ist der Anbieter von Graphikkarten das drittwertvollste Unternehmen der Welt. Die Wenigsten verstehen, was da vorgeht. Ich erkläre, wie Nvidia so erfolgreich werden konnte und warum wir uns erst am Anfang der Erfolgsstory befinden.

Über die Erwartungen hinaus: Nvidias Rolle in der zweiten industriellen Revolution

ie KI-Revolution, die durch Nvidia losgetreten wurde, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Letzte Woche hat das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen einmal mehr sämtliche Analystenschätzungen übertroffen und zudem Entwicklungen beschrieben, die zeigen, dass ein Ende des explosiven Wachstums noch lange nicht in Sicht ist.



Wir haben Nvidia in unserem Heibel-Ticker Portfolio, daher möchte ich an dieser Stelle nicht erneut auf die Zahlen und Prognosen von Nvidia eingehen. Das habe ich bereits in den Heibel-Ticker PLUS Updates über Nvidia gemacht. Einen anderen Aspekt möchte ich Ihnen vorstellen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie weitreichend diese Revolution ist. Immer häufiger lese ich Vergleiche zur Industriellen Revolution von vor 200 Jahren.



Gründer und CEO Jensen Huang ließ seine Finanzchefin Colette Kress die Zahlen vortragen. Kress gab einen guten Überblick über die jüngsten Entwicklungen und nannte unzählige Partner aus den verschiedensten Branchen. Ich werde hinter dem jeweiligen Unternehmensnamen stets die Tagesperformance vom letzten Donnerstag (22. Februar 2024) schreiben. Daran können Sie sehen, dass allein die Nennung im Nvidia-Analystencall bei Anlegern schon für Euphorie sorgt.



Aktien von Nvidias Partnerunternehmen werden mit nach oben



Allen voran natürlich Microsoft (+2,4%), das Unternehmen, das in OpenAI investiert hat und deren KI-Lösung ChatGPT unter dem Namen Copilot für Microsoft 365 sowie auch für GitHub nutzt.



Meta (+3,9%) nutzt die KI zur Verbesserung der Empfehlungen auf Facebook und Instagram, sowie für die Optimierung der Auslieferung der Werbung von Werbepartnern.



ServiceNow (+2,8%) ist erster Ansprechpartner für Unternehmen, die keine eigene IT aufbauen möchten, um die KI für das eigene Geschäft zu nutzen.



Adobe (0%) nutzt die KI für das automatische Generieren von Bildern unter dem Dienst Firefly. Getty Images (+0,7%) trainiert die KI mit seinen 477 Mio. Bildern und bietet seinen Kunden ebenfalls eine automatische Bildgenerierung mit Hilfe von KI an.