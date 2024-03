Steht der DAX bald schon bei 18.718 Punkten?

von Sven Weisenhaus

An den Börsen passiert derzeit insgesamt wenig Überraschendes. Wichtige Konjunkturdaten stehen derzeit nicht auf der Agenda, die nächste Zinsentscheidung einer wichtigen Notenbank findet erst in der kommenden Woche statt und die noch laufende Berichtssaison hat ihren Höhepunkt bereits überschritten. An den Aktienmärkten bewegen sich die Kurse daher zumeist relativ gemächlich.

Jetzt zeigt der DAX relative Stärke

Interessant ist, dass der DAX derzeit täglich neue Rekordhochs markiert, während der Nikkei 225 als bislang stärkster Index auf hohem Niveau konsolidiert und die US-Indizes sogar leicht zurücksetzen. Es scheint, als würde der deutsche Leitindex sein Aufholpotential entfalten.