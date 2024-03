Chicago (ots/PRNewswire) - LanzaJet beabsichtigt, Southwest Airlines bei der

SAF-Produktion in den USA und bei der Entwicklung von Ethanol aus

landwirtschaftlichen Reststoffen mit SAFFiRE Renewables zu unterstützen



LanzaJet, Inc. (LanzaJet), ein führendes Technologieunternehmen für nachhaltige

Kraftstoffe und Hersteller von nachhaltigen Kraftstoffen, gab heute eine

Investition von 30 Millionen US-Dollar durch Southwest Airlines Co. (Südwest) in

LanzaJet bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigen LanzaJet und

Southwest, auf die Entwicklung einer Anlage zur Herstellung von nachhaltigem

Flugkraftstoff (SAF) hinzuarbeiten und den Betrieb eines Unternehmens, das

Maisstroh zu Ethanol verarbeitet und an dem Southwest beteiligt ist, gemeinsam

voranzutreiben: SAFFiRE Renewables, LLC (SAFFiRE).







Vereinigten Staaten zu übernehmen, wobei Southwest als SAF-Ankerabnehmer

fungiert. Die Bioraffinerie soll die bahnbrechende Technologie von LanzaJet

nutzen, die in der Lage ist, die Produktion auf das Niveau zu skalieren, das für

die Entkarbonisierung der Luftfahrt erforderlich ist, und zwar durch weithin

verfügbare und nachhaltige

von Reststoffen und eine vielversprechende Wirtschaftlichkeit. LanzaJet wird

auch die Bemühungen von Southwest unterstützen, die SAFFiRE-Technologie zur

Verarbeitung von Maisstroh zu Ethanol zu vermarkten.



"Die USA sind ein unglaublich wichtiger Markt für uns - es ist unsere Heimat, wo

unsere Technologie entwickelt und skaliert wurde, der Standort unserer und der

weltweit ersten kommerziellen Ethanol-zu-SAF-Anlage, und eine wichtige

Gelegenheit, die bestehende US-Biokraftstoff- und Ethanolindustrie mit unserer

führenden Ethanol-zu-SAF-Technologie zu unterstützen", sagte Jimmy Samartzis,

Geschäftsführer von LanzaJet. "Der Zusammenschluss von Southwest und LanzaJet

ist eine leistungsstarke Kombination, die das Potenzial hat, die

SAF-Wertschöpfungskette zu integrieren und die US-amerikanische Ethanol-,

Luftfahrt- und Biokraftstoffindustrie zu stärken. Unsere gemeinsame Arbeit wird

uns näher an die Entkarbonisierungsziele der Luftfahrt heranführen, indem wir

die SAF-Produktion in den Vereinigten Staaten weiter ausbauen und gleichzeitig

das Potenzial der US-Ethanolindustrie als Katalysator für die nächste Generation

der SAF-Produktion nutzen."



Die von LanzaJet zu entwickelnde Anlage in den USA soll auch die Möglichkeit

bieten, das Zellulose-Ethanol von SAFFiRE in SAF umzuwandeln.



"Wir machen den nächsten Schritt auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit, um unser

