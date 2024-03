Warum die Fed die Zinsen nicht senken kann: 4 Gründe!

Die Fed wird aus vier Gründen die Zinsen nicht senken in diesem Jahr! Erster Grund: die extreme Lockerung der Finanzkonditionen, sichtbar vor allem an der Euphorie der Aktienmärkte (KI-Euphorie) und im Höhenflug von Bitcoin und Co. Zweitens geht der Inflationstrend in den USA wieder nach oben mit stärkeren Anstiegen zum Vormonat (wenn auch nicht zum Vorjahresmonat). Drittens ist die Wirtschaft in den USA immer noch zu stark für eine Senkung der Zinsen. Und der vierte Grund ist, dass die Fed mit Ende des BTFP-Banken-Rettungsprogramms und der weiter abnehmenden Reverse Repo-Volumen die Bilanzreduzierung verringern oder gar beenden muß. Weil das aber bereits eine Lockerung der Geldpolitik darstellt, kann die Fed schlicht nicht zusätzlich noch die Zinsen senken und damit weiteres Feuer in den Inflations-Herd schütten!

