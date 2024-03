Der Wind bei Immobilien-Aktien hat sich gedreht. Grund sind frische Preisdaten aus der Eurozone und die aktuellen Renditen am US-Markt. Die Zinshoffnung ist zurück und damit auch der Rückenwind für die Immobilienaktien. Dies manifestierte sich am Freitag letzter Woche anhand von deutlichen Kursgewinnen. Hintergrund waren im Speziellen die Preisdaten aus der Eurozone und die am Freitag deutlich gefallenen US-Renditen. Weiters kommt noch ein Punkt hinzu, der in der neuen Zinshoffnung nahezu untergegangen ist. Für 2024 erwartet die Baubranche einen weiteren Rückgang der Baukonjunktur und damit weiter sinkende Preise für Neubauten. Sinkende Zinsen plus sinkende Baukosten sind gute Nachrichten für Vonovia-Aktionäre. Die Zeiten, wo die hohen Leitzinsen den Immobilienmarkt lahmlegen, scheinen langsam vorbeizugehen.

