NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 109,10 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für 2024 seien seit den letzten Geschäftszahlen des Baustoffeherstellers nur wenig gestiegen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für das operative Ergebnis (Ebit) lägen sie fast am unteren Ende der Unternehmens-Zielspannen. Damit es aufwärts gehe, brauche es Belege für robuste Zementpreise, niedrigere Kosten in Europa sowie eine Verbesserung von Absatz und Margen in den USA./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 18:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 18:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 88,02EUR auf Tradegate (06. März 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 109,10

Kursziel alt: 109,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m