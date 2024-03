Aktien Osteuropa Schluss Moderate Gewinne an den wichtigsten Handelsplätzen Die wichtigsten osteuropäischen Börsen sind am Mittwoch alle mit leichten Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Aufmerksamkeit kam der am morgigen Donnerstag stattfindenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank zu und der Frage, ob diese Hinweise …