BERLIN - Der Kochboxen-Versender Hellofresh stellt sich auf schwierige Jahre ein. Die Zurückhaltung der Kunden belastet das Geschäft des MDax-Konzerns . Daran dürfte sich absehbar nichts ändern, und der Vorstand nimmt deshalb Abstand von seinen Mittelfristzielen. Das bisher für das Jahr 2025 gesetzte operative Margenziel dürfte erst langfristig greifbar sein. "Wir werden unsere bereinigte Marge ab dem ersten Quartal 2024 künftig nicht mehr vierteljährlich veröffentlichen", sagte Finanzchef Christian Gärtner zudem in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Anlegern schmeckten die Nachrichten gar nicht. Der Kurs der Hellofresh-Aktie brach am Freitagvormittag um 46 Prozent auf 6,35 Euro ein. Zum Vergleich: In der Hochphase der Corona-Pandemie waren es fast 100 Euro gewesen.

BERLIN - Nach dem erneuten Streik der Lokführergewerkschaft GDL mit bundesweiten Ausfällen im Schienenverkehr hat die Deutsche Bahn einen neuen Anlauf für eine Beilegung des Tarifkonflikts genommen. Der bundeseigene Konzern bot der GDL eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Tarifverhandlungen an diesem Montag an. Es gebe eine entsprechende Einladung an die GDL, sagte ein Konzernsprecher am Freitag in Berlin. Die GDL will das Angebot nur dann annehmen, wenn die Bahn ein neues und verbessertes Tarifangebot vorlegt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Dafür setzte sie der Bahn eine Frist bis Sonntag, 18 Uhr.

Airbus liefert im Februar mehr Verkehrsflugzeuge aus



TOULOUSE - Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar mehr Flugzeuge ausgeliefert als zu Jahresbeginn. So wurden 49 Maschinen an 28 Kunden übergeben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Toulouse mit. Im laufenden Jahr hat Airbus damit 79 Flugzeuge ausgeliefert. Die Bruttobestellungen beliefen sich im Februar auf zwei Maschinen.

Streik geht weiter: Lufthansa-Flüge fallen aus



FRANKFURT - Die fortgesetzten Warnstreiks des Bodenpersonals haben auch am Freitag für zahlreiche Flugausfälle bei der Lufthansa gesorgt. Erneut sollen nur 10 bis 20 Prozent der ursprünglich geplanten Flüge stattfinden, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Damit fallen erneut rund 1000 Flüge vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt aus.

Zulassung von Lillys Alzheimer-Mittel könnte sich verzögern

INDIANAPOLS - Der US-Arzneimittelhersteller Lilly muss womöglich noch länger auf eine Zulassung seines Alzheimermittels mit dem Wirkstoff Donanemab in den USA warten. Die zuständigen US-Behörden planen zunächst eine Anhörung mit externen Beratern, wie der Pharmakonzern am Freitag mitteilte. Dabei sollen Ergebnisse einer wichtigen Studie der Phase III mit dem Mittel erörtert werden. Der US-Arzneimittelaufsicht FDA geht es dabei den Angaben zufolge vor allem um Fragen rund um die Sicherheit und die Wirksamkeit der Therapie. Die Lilly-Aktie notierte im vorbörslichen US-Handel moderat schwächer.

VW streicht ID.3-Produktion in Wolfsburg



WOLFSBURG/ZWICKAU - Europas größter Autobauer Volkswagen streicht die bisher geplante Überlaufproduktion des Elektromodells ID.3 in Wolfsburg. Der Konzern habe entschieden, das kompakte Elektromodell weiter ausschließlich in Sachsen zu bauen, sagte ein Sprecher am Freitag in Wolfsburg. Der für Sommer geplante Montagestart im Stammwerk sei wieder abgesagt worden. Zuvor hatte die "Braunschweiger Zeitung" berichtet.

