Aktien Osteuropa Schluss Zum Wochenausklang überwiegend Verluste Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag zumeist im Minus geschlossen. Während es in Prag und Budapest nach unten ging, konnte sich nur der Handel in Warschau positiv abheben. Die Moskauer Börse blieb feiertagsbedingt geschlossen. …