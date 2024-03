Obwohl London einer der größten Finanzplätze der Welt ist, schauen viele europäische Anleger lieber über Großbritannien hinweg in Richtung New York. Dabei lassen sich auf der Insel sehr interessante Aktien finden. Blicke heute mit uns über den Tellerrand hinaus und lerne Three Great Stocks of Great Britain kennen.

Drei Aktien, die nach oben streben



Wenn der König mit seinem Rolls-Royce auf Dienstfahrt geht, dann schlummert unter der Haube mittlerweile ein Triebwerk von BMW. Bereits zum Jahrestausendwechsel übernahm der Münchner Autobauer die Luxus-Automarke von der Insel. Seit diesem Zeitpunkt konzentriert sich der britische Konzern auf folgende Sparten: Zivile und militärische Flugzeugtriebwerke sowie Energie- und nukleare-Systeme. Während der Corona-Pandemie schlitterte Rolls-Royce in eine tiefe Krise. Nachdem Anfang 2023 der ehemalige BP-Manager Tufan Erginbilgic die Leitung übernahm, blühten Konzern und Aktienkurs wieder auf. Der Kurs vervierfachte sich und die Zahlen für das vergangene Jahr können sich sehen lassen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen deutlich über den Schätzungen der Analysten. Der Ausblick verspricht, dass es so dynamisch bei Rolls-Royce (WKN: A1H81L) weitergeht. Die Chance, dass die Aktie in diesem Jahr das Allzeithoch bei 5,38 Pfund knackt, steht sehr gut.