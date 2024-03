Die Stahlbranche steht vor großen Herausforderungen, wie der jüngste Geschäftsbericht des Stahlhändlers Klöckner belegt. Das Unternehmen mit Sitz in Duisburg hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlichen Verlust abgeschlossen. Nach einem Gewinn von 259 Millionen Euro im Vorjahr musste Klöckner für 2023 einen Nettoverlust von 190 Millionen Euro hinnehmen.

Die Gründe hierfür liegen in den niedrigeren Stahlpreisen sowie in erheblichen Wertberichtigungen, die im Zuge des Verkaufs der Landesgesellschaften in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien anfielen. Abgesehen von diesen Sondereffekten lag das Konzernergebnis nahezu bei der Nulllinie (-0,3 Millionen Euro), während der Umsatz von 8,3 auf knapp sieben Milliarden Euro zurückging.