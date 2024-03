Bitcoin , Künstliche-Intelligenz - und US-Aktien sind derzeit sehr beliebt. Doch auch japanische Aktien haben in den vergangenen zwölf Monaten überproportional gut abgeschnitten und sich noch stärker als der US-Markt und der deutsche Leitindex DAX entwickelt (12.03.2024).

Quelle: wallstreetONLINE

Mittlerweile hat der Nikkei225 mit 38.797,51 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht und damit alle vorherigen Kursrückgänge mehr als ausgeglichen (12.03.2024).

Doch welche Faktoren treiben derzeit den Markt, der während der Megabaisse zwischen 1989 und 2008 fast in Vergessenheit geriet?

Gründe, warum der japanische Aktienmarkt wieder boomt

Der Kursanstieg japanischer Aktien lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, die zusammen eine positive Dynamik für den Aktienmarkt erzeugen.

Ein wesentlicher Treiber für den Aufschwung ist die Schwächung des Yens gegenüber anderen bedeutenden Währungen wie dem US-Dollar. Dies macht Japan-Aktien für ausländische Investoren attraktiver. Gleichzeitig profitieren exportorientierte japanische Unternehmen von der Abwertung des Yens.

Ein weiterer bedeutender Faktor ist die Wirtschaftspolitik, die auf niedrige Zinsen, Deregulierung und Fiskalstimuli setzt. Diese Maßnahmen haben zu einem Wirtschaftsaufschwung, besseren Unternehmensergebnissen und damit auch zu einem Anstieg der Aktienkurse geführt.

Darüber hinaus fand im Zuge der in Europa und den USA anziehenden Zinsen eine Rotation hin zu Value-Aktien statt, bei der Anleger vermehrt nach Aktien mit günstigen Bewertungen suchten. So hat beispielsweise auch der bekannte Value-Investor Warren Buffett mit Berkshire Hathaway 2020 verschiedene Japan-Aktien gekauft.

Japanische Aktien waren lange Zeit niedrig bewertet und sind auch heute noch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,7 (13.03.2024) im Vergleich zum US-Markt relativ günstig.

Neben diesen wirtschaftlichen Faktoren hat sich auch die Stimmung am japanischen Aktienmarkt deutlich aufgehellt. Die Wahrnehmung, dass die japanische Wirtschaft auf dem Weg der Besserung ist, trägt somit ebenfalls zur positiven Entwicklung bei und verstärkt den Trend.

Anlegern stehen sowohl Aktien als auch ETFs und Fonds zur Verfügung.

Japan-Aktien

Ein erstes erfolgreiches japanisches Unternehmen ist Itochu. Es gehört heute zu den führenden japanischen Handelsunternehmen und ist in vielen verschiedenen Geschäftsfeldern wie Textilien, Maschinenbau, Lebensmittel, Energie, Metalle, Bergbau, Finanzdienstleistungen und dem Einzelhandel aktiv. Der Konzern besitzt weltweit in über 80 Ländern Niederlassungen. Warren Buffett ist hier im Jahr 2020 eingestiegen.

Ein zweiter japanischer Konzern mit langer Tradition ist Shimano. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Bereich Fahrradkomponenten (Marktanteil von über 50 Prozent) und produziert außerdem Angelzubehör und Ruderausrüstung. Wenn Sie ein Fahrrad mit Gangschaltung besitzen, stammt sie mit hoher Wahrscheinlichkeit von Shimano.

Japan-ETFs

Wer hingegen in den gesamten japanischen Markt investieren will, kann auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) zurückgreifen.

Einer von ihnen ist der Amundi MSCI Japan UCITS ETF. Er investiert physisch in 224 große japanische Unternehmen, wurde 2018 in Luxemburg aufgelegt und besitzt derzeit ein Fondsvolumen von 3,6 Milliarden Euro (13.03.2024).

Ein zweiter Japan-ETF, dem Anleger bereits 4,6 Milliarden Euro (13.03.2024) anvertraut haben, ist der iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF. Er veranlagt mit 1.087 Positionen neben großen auch in mittelgroße und kleine japanische Werte. Der ETF wurde bereits im September 2009 in Irland aufgelegt und investiert ebenfalls physisch.

Japan-Aktienfonds

Anleger, die hingegen aktiv gemanagte Aktienfonds bevorzugen, könnten einen Blick auf den Fidelity Funds - Japan Value Fund werfen. Er wurde im Juli 2008 in Luxemburg aufgelegt, verwaltet derzeit ein Vermögen von 1,36 Milliarden Euro (13.03.2024) und wird derzeit von der Ratingagentur Morningstar mit fünf von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet. Er schneidet im Vergleich zum Sektordurchschnitt Japan-Aktienfonds in den vergangenen fünf Jahren (13.03.2024) ebenfalls positiv ab.

Ein zweiter erfolgreicher Japan-Aktienfonds ist der DWS Invest CROCI Japan. Er wurde im August 2018 aufgelegt und wird nach der erfolgreichen DWS-CROCI-Methode gemanagt. Morningstar zeichnet auch diesen Fonds aktuell mit fünf Sternen aus. Er ist über FondsDISCOUNT.de ohne Ausgabeaufschlag handelbar.

Fazit

Dem japanischen Aktienmarkt ist ein erfolgreiches Comeback gelungen. Anleger, die sich für eine Depotbeimischung entscheiden, können zwischen Aktien, ETFs und aktiv gemanagten Fonds wählen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

