Auch wenn die Entwicklung sehr volatil verläuft, fällt sie bisher äußerst positiv aus. Allein in den vergangenen fünf Jahren ist der Kurs in US-Dollar gerechnet um 1.646 Prozent gestiegen, während der deutsche Leitindex DAX nur etwa 55 Prozent zulegte (07.03.2024).

Doch welche Faktoren begünstigen derzeit den starken Bitcoin-Kursanstieg?

Gründe für die Bitcoin-Rallye

Ein entscheidender Einflussfaktor sind institutionelle Anleger, darunter große Fondsgesellschaften und Banken, die Bitcoin zunehmend als attraktive Anlageklasse betrachten. Sie sehen in der Kryptowährung nicht nur eine Möglichkeit zur Diversifikation, sondern auch eine potenzielle Absicherung gegen Inflation.

Auch die zunehmende Bitcoin-Regulierung spielt eine Rolle. Die Akzeptanz durch Regulierungsbehörden, insbesondere in den USA, deutet darauf hin, dass die Kryptowährung als Finanzprodukt zunehmend legitimiert wird. Die mögliche Zulassung von Bitcoin-ETFs könnte den Markt weiter öffnen und ihm zusätzlichen Rückenwind geben.

Das makroökonomische Umfeld trägt ebenfalls zur Attraktivität von Bitcoin bei. In Erwartung sinkender Zinsen und die Angst vor einer wieder anziehenden Inflation verleihen alternativen Anlagen wie Bitcoin zusätzliche Anziehungskraft.

Technische Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle. Der starke Kursanstieg hat zu einem gewissen Momentum geführt, bei dem vor allem Trader Bitcoin in der Erwartung weiter steigender Kurse kaufen.

Darüber hinaus nimmt die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel sowohl bei Unternehmen als auch Privatpersonen zu. Dies trägt dazu bei, das Vertrauen in die Kryptowährung zu stärken und ihre Verwendungsmöglichkeiten zu erweitern.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das bevorstehende Halving-Event im April 2024, bei dem sich die Anzahl neu geschürfter Bitcoins halbiert. Dies könnte zu einer Angebotsverknappung führen und den Kurs weiter antreiben.

Folgende Aktien, aktiv gemanagte Aktienfonds und ETNs partizipieren indirekt oder direkt an der Kursentwicklung.

Bitcoin-Aktien

Coinbase Global, die führende amerikanische Kryptowährungsbörse, erzielte im vergangenen Geschäftsjahr (2023) einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet Handelsplattformen, Verwahrungsdienste sowie institutionelle Dienstleistungen und investiert durch Coinbase Ventures in Blockchain- und Kryptounternehmen.

MicroStrategy ist ein zweites US-Unternehmen, das vom Bitcoin-Anstieg profitiert. Es bietet cloudbasierte Business-Intelligence-Lösungen und hat große Teile des eigenen Firmenvermögens in die Kryptowährung investiert. Es stellt deshalb eine Art Bitcoin-Fonds in Aktienform dar. Formularbeginn

Ein drittes, dem Bitcoin nahestehendes Unternehmen ist die deutsche Bitcoin Group. Die Beteiligungsgesellschaft investiert aktiv in Krypto- und Blockchain-Unternehmen. Mit Tochtergesellschaften wie der futurum bank und Sineus Financial Services verfolgt es ein Wachstumsmodell. Die Bitcoin Group plant, ihr Portfolio weiter auszubauen und international zu expandieren.

Bitcoin-Aktienfonds

Investoren, die eher eine breit gestreute Anlage in Unternehmen mit Bitcoin- und Kryptowährungsbezug bevorzugen, steht folgender Aktienfonds offen.

So investiert beispielsweise der BIT Global Crypto Leaders weltweit in Unternehmen, die im Kryptowährungsbereich aktiv sind. Das Fondsmanagement wird von Jan Beckers, Anthony Coyle und Ha Duong geleitet und verfolgt eine aktive Anlagestrategie.

Der Aktienfonds wurde von der HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH im September 2021 in Deutschland aufgelegt, besitzt derzeit ein Fondsvolumen von 105,36 Millionen Euro (11.03.2024) und investiert in verschiedene Unternehmen mit Kryptowährungsbezug wie Coinbase, Cleanspark oder Bitfarms.

Bitcoin-ETNs

Bitcoin-ETNs bieten im Vergleich zu Aktien und Aktienfonds eine direkte Bitcoin-Kursbeteiligungsmöglichkeit.

Dazu zählt zum Beispiel der ETC Group Physical Bitcoin. Er stellt einen physisch besicherten Bitcoin-ETN (börsengehandelte Inhaberschuldverschreibung) dar, der den Bitcoin-Preis direkt abbildet. So ist jeder ETN-Anteil durch Bitcoins gedeckt, die von einem regulierten Institut verwaltet werden.

Anleger können mit dem ETC Group Physical Bitcoin an der Wertentwicklung der Kryptowährung teilhaben und profitieren von einer Regulierung durch die BaFin, täglicher Transparenz des Nettoinventarwerts und der Liquidität durch Notierung an europäischen Börsen. Das Fondsvolumen liegt derzeit bei 1.389 Millionen Euro (07.03.2024)

Der CoinShares Physical Bitcoin stellt ebenfalls einen physisch besicherten Bitcoin-ETN dar. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, ohne die Kryptowährung selbst direkt kaufen und aufbewahren zu müssen. Durch die Hinterlegung von physischem Bitcoin und einer Regulierung bietet er Transparenz und ist mit hoher Liquidität an verschiedenen Börsen handelbar. Das Fondsvolumen beträgt derzeit 816 Millionen Euro (07.03.2024).

Eine dritte Möglichkeit ist der 21Shares Bitcoin ETP. Er bietet Anlegern einen einfachen und regulierten Zugang zu Bitcoin. Die Inhaberschuldverschreibung ist durch Bitcoin hinterlegt und an der Börse mit hohem Volumen handelbar. Das aktuelle Fondsvolumen liegt bei 696 Millionen Euro (07.06.2024).

Fazit

Bitcoin profitiert derzeit von verschiedenen Faktoren, die bereits zu einem starken Kursanstieg geführt haben. Anleger sollten trotz der bisher sehr positiven Entwicklung aber auch immer die Risiken im Blick behalten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetOnline Redaktion, Ressort Anlageprodukte

