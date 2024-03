Und weiter: "Wenn man glaubt, dass Nvidia seine Umsätze jährlich um 30 Prozent steigern kann, was meiner Meinung nach zumindest für einige Jahre möglich ist, müsste das Unternehmen dies fast 15 Jahre lang tun, um seine Investition in die Aktie zurückzugewinnen, und das setzt eine Gewinnspanne von 100 Prozent voraus." Janjigian würde jetzt lieber über börsengehandelte Fonds in Nvidia investieren. "Ich hatte das Gefühl, dass ich die Aktie nicht mehr einzeln besitzen musste."

Vahan Janjigian, Chief Investment Officer bei Greenwich Wealth Management mit Sitz in den USA, sagt, dass er bis vor kurzem eine "große Position" in Nvidia hatte. "Aber ich wurde ein wenig nervös, weil ich glaube, dass die Aktie überbewertet ist, vor allem, wenn man sie auf einer Preis-Umsatz-Basis betrachtet. Sie wird zum 35-fachen des Umsatzes verkauft, was im Vergleich zu einigen anderen Technologieunternehmen sehr hoch ist", sagte er am Dienstag in der CNBC-Sendung "Street Signs Asia".

Sell!

Paul Gambles, geschäftsführender Gesellschafter der MBMG Family Office Group, sagte am Montag gegenüber CNBC Pro, dass er Nvidia sofort verkaufen würde. Ausgehend von der Geschichte, sagte er, dass Nvidia "bald" einen Rückgang von 50 bis 90 Prozent zu erwarten habe. "Ob das jetzt oder im nächsten Jahr passiert, ist so gut wie unmöglich zu sagen, aber Präzedenzfälle deuten darauf hin, dass es Zeit ist, sich Sorgen zu machen."

Gambles meint, Anleger hätten Puts kaufen sollen, als sie billiger waren, da die manchmal hohe Volatilität von Nvidia "potenziell ideal" für Optionsstrategien sei. Der Kauf einer "Put-Option" ist für einen Anleger profitabel, wenn der Markt sinkt. Umgekehrt lohnt sich der Kauf einer "Call-Option", wenn der Markt steigt.

Neugewichtung!

Jordan Cvetanovski, Portfoliomanager bei Pella Funds Management mit Sitz in Sydney, sagte gegenüber CNBC Pro, dass er bei einigen Nvidia-Aktien bereits Gewinne mitgenommen habe – und das schon vor den jüngsten Kursverlusten.

Es gebe definitiv "einige Alarmglocken, aufgrund der vielen Euphorie", so Cvetanovski. "Es gibt also möglicherweise eine Situation, in der die Dinge über Bord gegangen sind, aber nur aus einer reinen Handelsperspektive, aber langfristig mache ich mir keine Sorgen."

Craig Johnson, leitender Markttechniker bei Piper Sandler, ist ebenfalls nicht so optimistisch was Nvidia angeht. Er sagt, dass die Aktie "parabolisch" gestiegen ist – das Momentum habe sich demnach beschleunigt.

"Die Leute werden ein wenig umschichten müssen. Und wenn das geschieht, kann man sicherlich etwas von dem Schwung verlieren. Ich denke, es ist ein großartiges Unternehmen, aber es ist eine gefährliche Aktie, in die man nach so großen Bewegungen in so kurzer Zeit einsteigt", so Johnson gegenüber CNBC.

Dranbleiben!

Louis Navellier von Navellier and Associates sagt, dass es definitiv noch nicht an der Zeit sei, Nvidia-Aktien zu verkaufen. "Es gibt keinen Grund, bei Nvidia Gewinne mitzunehmen. Die Aktie wird in den kommenden Monaten bei 1.000 US-Dollar liegen."

Die Bank of America schließt sich dem an und hat als jüngste Bank das Kursziel für die Aktie im Vorfeld einer Technologiekonferenz, die als das Woodstock der künstlichen Intelligenz gilt, angehoben. Analyst Vivek Arya schraubt das Kursziel für den Chiphersteller von 925 auf 1.110 US-Dollar hoch. Zuvor hatte Cantor Fitzgerald das Kursziel um ein Drittel erhöht – von 900 auf 1.200 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

