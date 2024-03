Die Einführung von US-basierten Spot-Bitcoin-ETFs mit Nettozuflüssen von etwa 9,5 Milliarden US-Dollar treibt den Kryptomarkt gerade massiv an. Inmitten des anhaltenden Höhenflugs des Bitcoin-Preises rückt die bevorstehende "Halbierung" ins Rampenlicht.

Doch was steckt genau hinter der Halbierung? Es ist eine fundamentale Änderung in der Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain, die darauf abzielt, die Rate, mit der neue Bitcoins geschaffen werden, zu halbieren. Diese Mechanik, eingebettet in den Code durch den Erfinder Satoshi Nakamoto, begrenzt die Gesamtzahl der Bitcoins auf 21 Millionen, von denen bereits etwa 19 Millionen ausgegeben wurden.