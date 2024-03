Nachdem der Bitcoin bereits am Montag und Dienstag neue Rekordmarken erreicht hatte, wurde auch am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert. Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung stieg heute zeitweise auf 73.637,47 US-Dollar und erreichte damit ein neues Rekordhoch, wie Daten von CoinMarketCap zeigen.

Diese bemerkenswerte Entwicklung wird auch durch das gestiegene Interesse an Bitcoin-Spot-ETFs verstärkt, die im Januar erstmals von der US-Börsenaufsicht SEC zum Handel zugelassen wurden. Diese Finanzprodukte sind direkt mit Bitcoins besichert, was bedeutet, dass bei steigender Nachfrage nach den ETFs die emittierenden Institutionen gezwungen sind, entsprechende Mengen an Bitcoins am Markt zu erwerben.



Laut Bloomberg haben die zehn Bitcoin-Spot-ETFs in den USA innerhalb von zwei Monaten 11 Milliarden US-Dollar an Kapital eingesammelt.