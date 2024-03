Aktie schnellt hoch Rheinmetall enttäuscht beim Umsatz, sieht aber starkes Wachstum in 2024 Der Rüstungskonzern Rheinmetall stellt für 2024 einen deutlichen Umsatzanstieg um 40 Prozent in Aussicht. Auch die Dividende übertrifft die Erwartungen. Aktie setzt sich an DAX-Spitze.