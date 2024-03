Themenfonds, die sich auf ein einziges Thema fokussieren, können durch ihre Spezialisierung allerdings auch in Schwierigkeiten kommen. Denn auch Megatrends sind nicht ganz losgekoppelt vom Wirtschafts- und Weltgeschehen. Genau an dieser Stelle setzen Multithemenfonds an: Sie investieren breit gestreut in mehrere Megatrends auf einmal und können durch die starke Diversifizierung Schwankungen bei einzelnen Trends und Sektoren ausgleichen.

Multithematische Ansätze: Fonds vs. ETFs

Neben aktiv gemanagten Fonds gibt es auch einige wenige ETFs (Exchange Traded Funds), die einen multithematischen Ansatz verfolgen.

Breit aufgestellt ist beispielsweise der L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF (ISIN: IE000VTOHNZ0), der im September 2022 aufgelegt wurde. Er investiert in die Megatrends Demografie, Technologie sowie Energien und Ressourcen, in denen sich wiederum Subthemen – z. B. KI, erneuerbare Energien und Batterietechnik –, die auch als Einzel-ETFs erhältlich sind. Er bildet den Solactive L&G Global Thematic Index nach, unter Ausschluss von Unternehmen, die Bestandteil des ESG Exclusions Index sind.

Einen engeren Anlagehorizont hat der Han-Gins Tech Megatrend Equal Weight ETF (ISIN: IE00BDDRF700), der auf verschiedene Megatrends aus der Tech-Branche setzt. Der Fonds beinhaltet Themen wie beispielsweise Cybersecurity, Robotik oder Blockchain und bildet den Solactive Innovative Technologies Index nach.

Während ETFs in der Regel eine günstigere Kostenstruktur vorweisen, haben aktiv gemanagte Fonds den Vorteil, dass die Portfoliozusammensetzung ständig überprüft und an die aktuelle Marktsituation angepasst wird. So können auch Themen, die in einem bestimmten Marktumfeld nicht performen, ausgetauscht werden.

Der Allianz Thematica (ISIN: LU1479563717) investiert derzeit in sieben Megatrends: digitales Leben, Infrastruktur, sauberes Wasser und Boden, Intelligente Maschinen Generation Wellbeing, Gesundheitstechnologie und Energie der Zukunft. Dabei sind Digitales Leben und Infrastruktur momentan am schwersten gewichtet. Das Fondsmanagement behält sich vor, Themen, die ihre Relevanz verlieren, aus dem Portfolio auszuschließen.

Die Themenauswahl des AB Sustainable Global Thematic Portfolio (ISIN: LU0069063385) beinhaltet beispielsweise Informationstechnologie, Industrie, Healthcare und das Finance. Als Artikel-9-Fonds ist der Fonds bestrebt, neben dem Vermögensaufbau auch aktiv einen Beitrag zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN-SDGs) zu leisten.

Anlegerinnen und Anleger, die aktiv und multithematisch in Tech-Themen investieren wollen, werden beispielsweise beim CPR Invest – Global Disruptive Opportunities (ISIN: LU1530899142) oder beim BNP Paribas Funds Disruptive Technology C Cap (ISIN: LU0823421689) fündig. Ersterer umfasst die vier Megatrends digitale Wirtschaft, Industrie 4.0, Gesundheits- und Lebenswissenschaften sowie die Erde. Während sich die Hauptthemen seit Fondsauflage nicht geändert haben, variiert die Allokation zwischen den Themen. Der Fonds der BNP Paribas setzt auf fünf Hauptthemen: Mobilität, Cloud Computing, Automation/Robotik, Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und KI.

Fazit

Mit Multithemenfonds lässt sich eine weite Bandbreite an langfristig relevanten Megatrends im Portfolio abbilden. Die Wahl zwischen aktiv gemanagten Fonds und ETFs bleibt jeder Anlegerin und jedem Anleger selbst überlassen. Ein Blick auf die Performance zeigt, ob es den Fondsmanagements in der Vergangenheit gelungen ist, das Portfolio an aktuelle Gegebenheiten anzupassen. Dabei gilt aber immer: Vergangene Performance ist keine Garantie für die Zukunft.

Autorin: Kerstin Krüsemann, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte