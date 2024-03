S&P 500: Kurse steigen schneller als die Gewinne

von Sven Weisenhaus

Fast alle Unternehmen aus dem S&P 500 (bis auf 2) haben inzwischen ihre Geschäftszahlen zum 4. Quartal 2023 vorgelegt. Daher kann man nun ein Fazit zur Berichtssaison ziehen – und das fällt durchweg positiv aus.

Insbesondere beim Gewinnwachstum konnten die Unternehmen überzeugen. Denn mit +10 % gelang ein prozentual zweistelliger Anstieg zum Vorjahreszeitraum, der fast doppelt so hoch ausfällt wie der Wert von +5,5 %, über den ich am 31. Januar berichtete (siehe „Diskrepanzen, Diskrepanzen“). Damals hatten sich erst 29 % der Unternehmen in die Bücher schauen lassen.