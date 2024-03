Die Kurserhöhung von Lee kommt direkt vor Nvidias jährlicher GTC-Konferenz, auf der der Anleger-Liebling voraussichtlich eine Reihe von KI-Updates ankündigen wird, darunter auch seine neueste Grafikprozessoreinheit.

Allerdings rechnet Lee mit einer Übergangsphase für das Unternehmen, die für Unsicherheit sorgen könnte, da es von der älteren Generation der H100-GPUs auf das B100-Modell umsteigt. Dies könnte zu Kapazitätsengpässen führen, die Nvidia daran hindern, die Schätzungen in den nächsten Quartalen zu übertreffen.

"Nächstes Jahr sieht die Sache jedoch anders aus", so Lee. Demnach könnte der Umsatz mit KI-GPUs bis zum Geschäftsjahr 2026 4,4 Milliarden US-Dollar erreichen. "Wir sehen, dass Nvidia seinen Abstand mit der B100- und GB200-KI-Roadmap wieder vergrößert."

Vergangene Woche hatte bereits Cantor Fitzgerald das Kursziel für die Nvidia-Aktie um ein Drittel erhöht – von 900 auf 1.200 US-Dollar. Was Investoren Anlegern jetzt bezüglich der Nvidia-Aktie raten – ob sie gekauft, gehalten oder verkauft werden sollte – lesen Sie hier.

CEO Jensen Huang wird am Montag die jährliche Entwickler-Konferenz von Nvidia mit einer zweistündigen Keynote im SAP Center in San Jose, Kalifornien, eröffnen und einen Ausblick auf das vor uns liegende Jahr geben. In den vergangenen Jahren hat Nvidia die Konferenz genutzt, um einige seiner größten Produkte vorzustellen. Es wird allgemein erwartet, dass Nvidia in diesem Jahr die Nachfolger von Hopper und H100 vorstellt und damit einen neuen Ansturm auf die Produkte des Unternehmens auslöst.

