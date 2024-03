NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Analyst Steven Shemesh passte sein Bewertungsmodell für den Handelskonzern unter anderem an die jüngsten Branchendaten sowie die Entwicklungen der Treibstoffpreise und Währungsrelationen an. An seiner über der Konsensschätzung liegenden Wachstumsprognose für das US-Geschäft im ersten Quartal halte er fest, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 14:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 14:36 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 60,85USD auf NYSE (18. März 2024, 20:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Steven Shemesh

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m