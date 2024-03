HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters dürfte 2024 ungebrochen sein, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die IT-Nachfrage in Europa sollte auch robust bleiben und die Marktposition von Bechtle sollte es dem Unternehmen ermöglichen, davon zu profitieren./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 18:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 48,13EUR auf Tradegate (19. März 2024, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nicole Winkler

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m