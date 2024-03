Laut Bloomberg deutete die Optionsaktivität am Montag darauf hin, dass Händler auf eine Kursverdopplung der Nvidia-Aktie bis Freitag wetten. Demnach haben Händler am ersten Tag von Nvidias Entwicklerkonferenz zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr amerikanischer Zeit offenbar mehr als 24.000 Nvidia-Call-Kontrakte mit einem Ausübungspreis von 1.940 US-Dollar gekauft, die am Freitag auslaufen. Da diese Call-Optionen in kleinen Mengen von etwa 900 Kontrakten für insgesamt 24.000 US-Dollar gekauft wurden, könnte es sich bei den Käufern um Kleinanleger handeln.

Zwar scheint es ausgeschlossen, dass Nvidia annähernd auf dem Niveau dieser Optionen notiert, trotzdem könnten Händler die Kontrakte theoretisch gewinnbringend verkaufen, wenn Nvidias Aktienkurs während der jährlichen KI-Konferenz einen Aufschwung erlebt. Jensen Huang, CEO von Nvidia, hat am Montag zur Eröffnung die Keynote gehalten und neue Chips vorgestellt, die darauf abzielen, die Dominanz seines Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz auszubauen.