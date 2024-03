Nvidia, bereits das drittwertvollste Unternehmen weltweit, will mit dem neuen "Blackwell"-Chip seine Vorreiterrolle im KI-Sektor ausbauen. CEO Jensen Huang präsentierte auf der GTC-Konferenz in San Jose die revolutionäre Technologie, die Trainings- und Inferenzprozesse in der Künstlichen Intelligenz (KI) deutlich beschleunigen soll.

Die aus 208 Milliarden Transistoren bestehenden Chips werden die Effizienz von Datenzentren großer Betreiber wie Amazon und Google erheblich steigern und sind noch in diesem Jahr erhältlich.